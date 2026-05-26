Парламент не место для решений

Верховная рада вряд ли станет целью для удара возмездия за трагедию в Старобельске, потому что украинский парламент, как и российский, не является «центром принятия решений». Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя опубликованное накануне заявление МИД РФ о начале «системных ударов» по Киеву, в том числе «по центрам принятия решений», господин Картаполов пояснил, что Верховная рада «не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная дума». Ведь депутаты не контролируют войска и не определяют, куда наносить удары, уточнил генерал.

«То же самое можно сказать и об офисе президента Украины,— продолжил глава комитета.— Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?» По словам Андрея Картаполова, под «центрами принятия решений» подразумеваются «заглубленные и защищенные пункты управления ВСУ, которые находятся не в центре Киева».

Степан Мельчаков