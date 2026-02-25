Чистую прибыль ВТБ скорректировали резервы

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО в четвертом квартале 2025 года составила 121,3 млрд руб., сократившись за год на 31%. Этот результат оказался немного лучше консенсус-прогноза. Накануне аналитики, опрошенные «Интерфаксом», оценивали чистую прибыль группы в 119,5 млрд руб. Определяющим фактором было создание в конце прошлого года резервов под кредитные убытки в объеме 79 млрд руб., тогда как в предшествующем году резервы были распущены на аналогичную сумму (73 млрд руб.).

Это произошло на фоне значительного роста чистых процентных доходов (в 2,5 раза, до 165,7 млрд руб.) и сохранения чистых комиссионных доходов на уровне предшествующего года (80,9 млрд руб. против 82,4 млрд руб.). Негативное влияние оказало снижение прочих оперативных доходов (на 24%, до 119 млрд руб.), однако совокупные чистые операционные доходы до создания резервов выросли за год на 20%, до 365,7 млрд руб.

При этом в течении года группа «осуществляла стратегическую оптимизацию совокупного кредитного портфеля», направленную на рост корпоративного кредитования при одновременном сокращении розничного портфеля. Так, корпоративный кредитный портфель за четвертый квартал увеличился на 4,2%, до 17,2 трлн руб., а за год рост составил 7,9%. Розничный кредитный портфель сократился за отчетный квартал на 2,1%, до 7,29 трлн руб., а за год сокращение составило 6,8%.

Вместе с тем в прошлом году банк наращивал привлечение средств от частных лиц. Средства на счета физлиц по его итогам превысили 14 трлн руб., увеличившись за четвертый квартал на 3,8% и за год на 7,7%. В результате они превысили объем средств на счетах юридических лиц (13,88 трлн руб.), которые сохранились на уровне начала прошлого года (13,9 трлн руб.).

В результате по итогам 2025 года количество активных розничных клиентов выросло на 5,8 млн человек и достигло 30,3 млн человек. Причем количество состоятельных клиентов превысило 1,2 млн человек. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются «ВТБ Онлайн», за прошлый год выросло на 21% и составило порядка 27 млн человек.

В целом чистая прибыль группы ВТБ за 2025 год превысила 502 млрд руб., сократившись почти на 9% по сравнению с результатом 2024 года, но оставшись в рамках прогноза менеджмента. Возврат на капитал сократился с 22,9% (2024 год) до 18,3% (2025 год) с учетом значительного его увеличения в прошлом году, в том числе по итогам допэмиссии.

По итогам года нормативы достаточности капитала ВТБ превышают регуляторные минимумы. По состоянию на 1 января 2026 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,8% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 9,25%), Н20.1 (базовый) — 6,3% (минимум — 5,75%), Н20.2 (основной) — 7,7% (минимум — 7,25%).

Отдел финансов