В Иране казнили экс-чемпиона ММА за шпионаж в пользу Израиля

В Иране казнили экс-чемпиона по смешанным боевым искусствам (ММА) Голамрезу Хани Шекараба. Его признали виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», сообщает иранское агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Приговор привели в исполнение после его утверждения Верховным судом страны. 34-летний Голамреза Хани Шекараб — бывший чемпион ММА, тренер и международный рефери. До ареста мужчина проживал в Турции и был задержан в 2025 году иранскими силами безопасности во время поездки в Ирак.

В августе прошлого года в Иране казнили гражданина исламской республики Рузбеха Вади, также обвиненного в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Он работал в правительственной организации и имел доступ к секретным данным.