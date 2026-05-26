В Екатеринбурге планируют заменить 86 километров сетей в 2026 году

На территории Екатеринбурга заменят 86,99 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2026 году, рассказал директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин на думской комиссии по городскому хозяйству. В частности, в городе планируется обновление 39,42 км тепловых сетей, 37,57 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения.

По данным господина Брагина, большая часть работ по тепловым сетям пройдет в Орджоникидзевском (10,79 км), Железнодорожном (6,03 км), Октябрьском (4,91 км) и Чкаловском районах (4,59 км), наименьшая — в Ленинском (4,53 км), Верх-Исетском (4,35 км), Кировском (4,18 км) и Академическом районах (0,04 км).

Сети водоснабжения наиболее активно будут менять в Академическом (9,57 км), Верх-Исетском (7,49 км), Чкаловском (5,59 км) и Ленинском районах (4,45 км), наименее — в Орджоникидзевском (2,99 км), Октябрьском (2,88 км), Железнодорожном (2,57 км) и Кировском районах (1,73 км).

Большую часть работ по замене сетей водоотведения планируют провести в Орджоникидзевском (1,98 км), Ленинском (1,72 км), Верх-Исетском (1,71 км) и Академическом районах (1,17 км), наименьшую — в Железнодорожном (1,13 км), Чкаловском (0,96 км), Октябрьском (0,8 км) и Кировском районах (0,53 км).

Глава департамента отметил, что в 2025 году в Екатеринбурге заменили 37 км тепловых сетей на сумму 3 млрд 321 млн руб., 29 км водопроводных сетей на 602 млн руб. и 7,5 км сетей канализации на 295 млн руб.

Александр Брагин подчеркнул, что в связи с переходом Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ) и на новую схему оплаты тепла с 1 декабря 2025 года в городе ежегодно должны обновлять не менее 100 км сетей после 2029 года. В ходе этого же заседания он добавил, что власти зафиксировали в четырех районах Екатеринбурга рост числа повреждений в отопительный сезон 2025-2026 годов по сравнению с 2024-2025 годами.

Василий Алексеев