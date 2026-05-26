В четырех районах Екатеринбурга возросло число аварий на магистральных сетях

На магистральных сетях «Водоканала» и Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) в Ленинском, Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга произошел рост числа повреждений в отопительный сезон 2025-2026 годов по сравнению с 2024-2025 годами, рассказал директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин на думской комиссии по городскому хозяйству. По словам чиновника, на магистральных сетях «Водоканала» зафиксировали 113 повреждений, «ЕТК» — 117.

Господин Брагин отметил, что наименьшее число повреждений на магистральных сетях «Водоканала» произошло в Академическом (три), Железнодорожном (восемь), Октябрьском (девять) и Орджоникидзевском районах (16), наибольшее — в Ленинском (17), Верх-Исетском (19), Чкаловском (20) и Кировском районах (21). На магистральных сетях «ЕТК» наименьшее количество аварий зафиксировали в Академическом (четыре), Чкаловском (шесть), Октябрьском (шесть) и Железнодорожном районах (восемь), наибольшее — в Верх-Исетском (11), Ленинском (17), Кировском (23) и Орджоникидзевском районах (42).

Чиновник подчеркнул, что в мэрии увидели снижение количества повреждений на квартальных и разводящих сетях «ЕТК», увеличение зафиксировали только у «Водоканала» в Верх-Исетском и Железнодорожном районах. В целом, показатель у «ЕТК» за отопительный сезон 2025-2026 годов составил 420 аварий, у «Водоканала» — 572.

По словам Александра Брагина, наименьшее число аварий на соответствующих сетях «ЕТК» произошло в Академическом (одна), Чкаловском (17), Ленинском (21) и Октябрьском районах (37), наибольшее — в Верх-Исетском (51), Кировском (68), Железнодорожном (83) и Орджоникидзевском районах (142). На квартальных и разводящих сетях «Водоканала» наименьшее количество аварий произошло в Академическом (девять), Ленинском (62), Октябрьском (63) и Железнодорожном районах (64), наибольшее — в Верх-Исетском (68), Кировском (98), Чкаловском (100) и Орджоникидзевском районах (108).

«Основная причина аварийный ситуаций является большой физический износ тепловых сетей»,— пояснил господин Брагин.

Директор департамента отметил, что в целом за год число повреждений на сетях теплоснабжения в Екатеринбурге снизилось с 645 до 536, на сетях холодного водоснабжения — с 736 до 685.

Василий Алексеев