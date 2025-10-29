Екатеринбург перейдет на новую схему оплаты тепла с 1 декабря

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашения с компанией «Т Плюс» и Екатеринбургской теплосетевой компанией (ЕТК) о переходе города на новую схему оплаты тепла с 1 декабря, сообщили в мэрии. Документы регулируют цены на тепло на 10 лет и фиксируют ответственность поставщиков за качество услуг и замену сетей.

Поставщики будут обязаны значительно увеличить объемы модернизации и реконструкции теплоснабжения: сейчас в Екатеринбурге более 3,5 тыс. км теплосетей, из которых около 60% требуют замены. Новая схема позволит к 2029 году ремонтировать до 100 км сетей в год, что поможет избежать перебоев в подаче тепла и горячей воды. По данным городской администрации, сегодня этот показатель значительно ниже. Компании должны будут поддерживать стабильное качество тепла и быстро устранять неполадки. В случае ухудшения услуг плату должны автоматически снижать.

Согласно документам, ежегодное повышение платы будет ограничено, пока не будет достигнут предел, установленный Региональной энергетической комиссией (РЭК) Свердловской области. Инвестиционная надбавка не сможет превышать 3%, а более половины средств направят на модернизацию инфраструктуры.

Следить за соблюдением будет специально созданная служба муниципального контроля. Если допустимая цена будет превышена, то поставщика тепла лишат статуса единой теплоснабжающей организации и права продавать теплоэнергию. Компании будут штрафовать за несоблюдение обязательств по качеству и объему ремонтов инфраструктуры и оказываемых услуг, также предполагается расторжение соглашений в таких случаях.

Напомним, установление индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию в Екатеринбурге связано с переходом города в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). Это должно позволить гибко обновлять системы теплоснабжения и реализовывать инвестиционные проекты. В правительстве Свердловской области подчеркнули, что это не тариф, который будет применен в расчетах за тепловую энергию в отношении потребителей, а максимально возможный порог цены на тепло.

Ирина Пичурина