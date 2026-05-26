Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 18 июня в Брюсселе

Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в четверг, 18 июня, в Брюсселе. Об этом сказано в сообщении на сайте альянса.

«Министры обороны стран-союзников встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 18 июня 2026 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте», — говорится в заявлении. Встреча, в основном, будет посвящена саммиту в Турции и поддержке Украины.

The Daily Telegraph 12 мая со ссылкой на источники писала, что Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генсека НАТО Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП на ежегодную военную помощь Украине. Как уточняется, господин Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако на этой неделе он признал, что, скорее всего, «предложение не будет внесено».