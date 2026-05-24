The Telegraph назвала страны, заблокировавшие план НАТО помощи Украине

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генсека НАТО Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП на военную помощь Украине ежегодно. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

«Они (эти страны.— «Ъ») без особого энтузиазма восприняли эту идею»,— заявили источники газеты.

Как отмечает издание, господин Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако на этой неделе он признал, что, скорее всего, «предложение не будет внесено». При этом он тогда не назвал страны, которые выступили против этого плана. Источники The Telegraph в Североатлантическом альянсе сообщили, что в поддержку инициативы помощи Украине выступили как минимум семь государств-членов, каждое из которых уже тратит более 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Но для утверждения инициативы необходимо единогласная поддержка всех стран—участниц альянса.

По оценкам Кильского института, с января 2022 года наибольший объем помощи Украине предоставили США (€115,4 млрд), Германия (€25,29 млрд), Великобритания (€20,01 млрд), Канада (€13,97 млрд) и Франция (€7,91 млрд).

