Дагестан лидирует по продажам бизнес-литературы в России

С начала 2026 года Дагестан одним из лидирующих регионов по продажам бизнес-литературы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику сети книжных магазинов «Читай-Город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Чаще всего покупатели приобретали книги о психологии принятия решений, переговорах и коммуникации, менеджменте и лидерстве, а также о цифровой трансформации и саморазвитии»,— говорится в сообщении.

Также в топ-5 по продажам бизнес-литературы вошли Чечня, Камчатский край, а также Пермский край и Самарская область.

Наталья Шинкарева