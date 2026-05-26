Госдума в первом чтении одобрила бесплатное ЭКО для жен и вдов участников СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается включить в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи ЭКО и другие вспомогательные репродуктивные технологии для жен и вдов ветеранов СВО.

Проект распространяется на жен участников боевых действий, а также вдов погибших ветеранов, которые не вступили в повторный брак. Для проведения процедур ЭКО нужно будет нотариально удостоверенное согласие мужа на использование его биоматериала после смерти. Процедура ЭКО будет бесплатной. Однако забор и криоконсервация биоматериала будут проводиться за счет самих пар. В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

Сейчас эти репродуктивные технологии доступны в рамках ОМС только для пар, где у одного из супругов диагностировано бесплодие. В пояснительной записке авторы инициативы сообщили, что жены участников СВО в разных регионах страны стали «поднимать вопрос» о доступности «платной и дорогостоящей» процедуры ЭКО.

Инициаторами проекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым. В начале мая комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил проект к первому чтению.