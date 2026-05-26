Володин: Чубайсу въезд в Россию заказан

В нынешних условиях нельзя ожидать возвращения в Россию нескольких покинувших страну олигархов. Речь идет в том числе о бывшем руководителе «Роснано» Анатолии Чубайсе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет, поэтому что мы их всуе будем обсуждать? Нам надо заниматься своим развитием»,— отметил господин Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Так спикер Госдумы во время заседания прокомментировал предположения депутатов о том, что новый закон о 10-летних сроках давности по сделкам о приватизации работает в пользу Анатолия Чубайса. «По Чубайсу позиция одинаковая, у нас нет здесь расхождений: никакую собственность ему никто не возвращал»,— отреагировал Вячеслав Володин.

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества будет ограничен 10 годами. При рассмотрении поправок из-под действия нормы вывели случаи передачи имущества религиозным организациям.

Изменения вносят в ст. 217 Гражданского кодекса. Согласно закону, после завершению указанного срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества. Новые положения будут также распространяться на требования, сроки предъявления которых возникли до вступления закона в силу — но если судебные решения не вступили в законную силу.