Рябков обвинил Японию в пересмотре трех неядерных принципов

Япония фактически запустила процесс пересмотра трех неядерных принципов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Особого внимания требует тот факт, что вставшая на путь активной ремилитаризации Япония уже, по сути, запустила процесс пересмотра трех неядерных принципов, которые долгие годы позиционировались в качестве одной из опор пацифистской политики Токио — ныне отмирающей», — отметил господин Рябков на I Международном форуме по безопасности под эгидой российского Совбеза (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что риски прямого военного столкновения между ядерными державами с катастрофическими последствиями сейчас нарастают. Сергей Рябков считает, что причиной стали разрушительные действия «коллективного Запада». По мнению замглавы МИДа, США не предпринимают явных попыток одернуть союзников, заявляющих о своих ядерных амбициях.

«В результате разрушительных действий коллективного Запада произошел и сохраняется глубокий и при этом весьма наэлектризованный разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами»,— подчеркнул господин Рябков.

Три неядерных принципа госполитики провозгласил в парламенте Японии в 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато. Они включают отказ от владения ядерным оружием и его производства, а также запрет на его ввоз в страну. В 2022 году они были подтверждены правительством при принятии Стратегии национальной безопасности. В документе утверждалось, что три неядерных принципа останутся неизменными.

Ранее в МИД КНДР заявляли, что попытки Японии обзавестись ядерным вооружением должны последовательно пресекаться мировым сообществом. В Пхеньяне уточнили, что Япония во время Второй мировой войны втайне приступила к разработке ядерного оружия. После поражения в войне страна также тайно «закладывала фундамент для возможности его создания в любое время».