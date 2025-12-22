МИД КНДР выступил против возможного ядерного вооружения Японии

Попытки Японии обзавестись ядерным вооружением должны последовательно пресекаться мировым сообществом, говорится в заявлении Института японских исследований МИД КНДР, текст которого приводит ЦТАК.

«Такие безумные слова высокопоставленного чиновника, обязанного предлагать правительству политику безопасности, доказывают, что замысел о попытке обладания ядерным оружием пустил глубокий корень в политических кругах Японии, и во всей наготе показывает воинственную и агрессивную сущность Японии»,— написано в заявлении.

В публикации также указано, что Япония во время Второй мировой войны втайне приступила к разработке ядерного оружия. После поражения в войне страна также тайно «закладывала фундамент для возможности его создания в любое время».

Три неядерных принципа были провозглашены парламентом Японии в 1967 году. Они включают в себя отказ от владения, производства и ввоза в страну ядерного оружия. В ноябре 2025-го появились сообщения о том, что новая премьер-министр Санаэ Такаити хочет пересмотреть эти подходы. Власти страны опровергали подобные заявления и утверждали, что Токио продолжает придерживаться трех неядерных принципов.

Эрнест Филипповский