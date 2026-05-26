Инфлюенсерам и стримерам выдадут по коду

Власти обновят классификатор видов экономической деятельности. Реформа начнется уже летом 2026 года, а окончательно новый ОКВЭД вступит в силу в 2029-м, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минэкономразвития.

По данным издания, в классификатор могут добавить в том числе стриминг, инфлюенс-маркетинг и добычу криптовалют. От кодов ОКВЭД зависит право бизнеса претендовать на налоговые льготы и другие меры государственной поддержки. В реформе заинтересованы и власти, и предприниматели, рассказала “Ъ FM” вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Еще в пандемию, когда появились первые адресные меры поддержки, стало понятно, что возникает очень много путаницы с кодификаторами. Разные ОКВЭД могли относиться к одной и той же деятельности. Из-за этого предпринимателям отказывали в поддержке. Бизнес и власть поняли, что систему нужно либо кардинально менять, либо дорабатывать. За этим и появилась реформа. Кроме того, сейчас действительно появляется все больше видов деятельности, которые вовсе отсутствуют в классификации. Например, цифровые услуги.

С точки зрения понимания структуры экономики необходимо понимать, кто чем занимается.

Бизнесу разъяснят, каким образом предлагают провести эту реформу, и у него будет возможность корректировки, если что-то не учтено или недоработано. Что касается мер поддержки, к сожалению, сейчас они как таковые практически отсутствуют. Но это не значит, что потом не появится направление, которое государство будет поддерживать. Очень рассчитываем, что взаимодействовать будут чиновники и предприниматели».

Представители профильного бизнеса рассказали “Ъ FM”, как реформа скажется на них:

Партнер и руководитель практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Если говорить про блогеров и инфлюенс-маркетинг — включая деятельность рекламных агентств, представление в СМИ, связи с общественностью, — все это смешивается с обычными рекламными агентствами и пиар-компаниями. Вычленить, сколько именно такого бизнеса, статистически невозможно. Обновление классификатора станет первым шагом к тому, чтобы что-то измерить. Более того, без наличия отдельного ОКВЭД невозможна никакая господдержка. Также речь идет о финансовой инфраструктуре, которая ориентируется по кодам ОКВЭД и настраивает под это свои специальные предложения. Если все это попадает в "прочие услуги", становится невозможно никаким образом персонализировать деятельность». Маркетолог и основатель агентства Onpeak Александр Воробьев: «Что касается стримеров, первостепенной задачей будет вывести некоторых людей в "белую" зону. Сейчас они зачастую находятся в "серой", особенно если говорить про физических лиц, которые получают донаты через специальные сервисы. Понятно, что это абсолютный пробел в системе с точки зрения налогового законодательства. Поэтому то, что государство ведет системную работу, — это закономерный процесс». Основатель компании Asgard Mining Роман Малышев: «Глобально нововведение ничего не изменит — весь бухучет уже сформирован. Те, кто занимается майнинговой деятельностью, ведут двойной контроль, даже если основная деятельность у компании совсем другая. Но в целом в работе с банками будет сильно проще. Напротив, усложнится жизнь тех компаний, которые каким-то образом пытаются походить на IT. Возможно, некоторые перестанут получать субсидии, направленные на поддержку отрасли».

Кроме того, реформа ОКВЭД позволит избежать излишних проверок и споров с контрагентами, связанных с классификацией деятельности, заключает “Ъ”.

Никита Путятин