Экономике вышлют новые коды

Белый дом запускает процесс пересмотра Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) — в течение лета ведомства будут готовить предложения по его актуализации. Новый ОКВЭД-3 должен заработать с 2029 года. Пересмотр классификаторов по европейскому образцу обусловлен прежде всего появлением новых видов деятельности, связанных, в частности, с развитием цифровых платформ и креативных индустрий. Обновление системы необходимо государству для более достоверной статистики и лучшего понимания экономики, бизнесу — для доступа к отраслевым мерам поддержки, назначаемым по кодам ОКВЭД.

Вице-премьер Александр Новак (справа) и глава Минэкономики Максим Решетников собираются выслушать предложения ведомств по обновлению ОКВЭД

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство приступает к пересмотру кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Как следует из презентации Минэкономики и Высшей школы экономики (есть у “Ъ”), ведомства в течение лета должны будут готовить предложения по их обновлению по отраслям. 22 мая у вице-премьера Александра Новака уже прошло установочное совещание по этой теме. Подготовленные предложения будут обсуждаться в специально созданной в правительстве подкомиссии. Утвердить новый ОКВЭД-3 планируется до конца 2027 года — действовать новый классификатор начнет с 2029-го, после переходного периода.

Первый ОКВЭД заработал с 2003 года, а в 2014-м был утвержден обновленный ОКВЭД-2. В ковидном 2020 году бизнес столкнулся с проблемами при получении господдержки из-за того, что фактические виды деятельности часто не совпадали с данными из госреестров. После этого Минэкономики приступило к реформированию системы ОКВЭД — был упрощен процесс присвоения и изменения кодов, а в целях исключения расхождений в различных госреестрах данные были централизованы в Федеральной налоговой службе (ФНС; см. “Ъ” от 22 сентября 2023 года). С 2026 года для определения фактических видов деятельности организаций коды ОКВЭД рассчитываются на основе данных Росстата и передаются в реестры ФНС для использования всеми госорганами.

Необходимость в обновлении ОКВЭД объясняется появлением новых видов деятельности на фоне развития цифровых платформ, креативных индустрий и технологических компаний, которые сейчас в классификаторе не учтены.

В ходе актуализации в ОКВЭД должны появиться новые группы для их отражения. Также, отмечают в Минэкономики, есть необходимость и в более корректном отражении в ОКВЭД и традиционных отраслей. Например, сейчас есть трудности с разделением в статистике жилого и нежилого строительства, а деятельность санаторно-курортных организаций классифицируется как «прочие медицинские услуги». Актуализация ОКВЭД, как ожидается, должна повысить точность статистики и эффективность господдержки.

Как следует из презентации, за основу будет взят европейский классификатор NACE 2.1, заработавший с 2025 года,— его планируется перевести и детализировать с учетом российской специфики. В ведомстве поясняют, что NACE 2.1 — это современный, признанный на международном уровне стандарт, который является производной от Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC) ООН. «ISIC отражает современные тенденции в структуре мировой экономики и выступает фундаментом, а NACE 2.1 — его европейской адаптацией, что позволяет при дальнейшей детализации максимально учесть российскую отраслевую специфику, сохраняя при этом международную сопоставимость данных»,— отмечают в Минэкономики. ОКВЭД-2 также построен на основе гармонизации с международными классификаторами.

Как отмечают в «Опоре России», сейчас есть две задачи:

скорректировать коды по уже имеющимся, довольно традиционным видам деятельности, но исторически включенным в более общие группы;

добавить новые, возникшие в результате развития цифровых платформ и креативных индустрий (например, стриминг, инфлюенс-маркетинг, майнинг криптовалют).

В РСПП также считают проблему актуальной, особенно для новых отраслей: обновление важно «для учета их роли в экономике, предоставления мер поддержки и формирования кадрового прогноза этими секторами».

Член генсовета «Деловой России» Дмитрий Панов добавляет, что с уточнением ОКВЭД бизнес сможет получать более достоверную аналитику по отраслям, что важно для оценки рыночных перспектив, а также претендовать на отраслевые меры поддержки. Кроме того, говорит он, создание единого источника информации о видах деятельности на базе реестров ФНС устранит разночтения и неверную интерпретацию кодов — это позволит избежать излишних проверок и споров с контрагентами, связанных с классификацией деятельности.

Евгения Крючкова