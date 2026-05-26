США и Армения подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Ереване подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Трансляцию вел телеканал DRM на YouTube-канале.

«Между Арменией и США подписывается рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов»,— объявили на церемонии.

Помимо этого, стороны подписали договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

Марко Рубио прибыл в Ереван сегодня днем. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Армении. Американский госсекретарь прибыл из Индии с коротким визитом. Его встреча с господином Мирзояном проходит в президентском зале аэропорта «Звартноц».