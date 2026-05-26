Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Ереван. В аэропорту армянской столицы его встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool, AP

Марко Рубио прибыл из Индии с коротким визитом: его встреча с господином Мирзояном проходит в президентском зале аэропорта «Звартноц». Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании, а после встречи американский госсекретарь покинет Армению.

О поездке Марко Рубио стало известно накануне, 25 мая. Как ожидается, он обсудит с армянским коллегой реализацию транспортного проекта «Маршрут Трампа».

Лусине Баласян