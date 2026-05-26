В республиках Северного Кавказа объявили выходные в честь Курбан-байрама

Власти Дагестана и Ингушетии установили три нерабочих дня с 27 по 29 мая 2026 года в честь Курбан-байрама, что обеспечило жителям этих субъектов пятидневный отдых с учетом календарных уик-эндов, жители остальных регионов будут отдыхать меньше, следует из сообщений региональных органов власти.

В предстоящем 2026 году один из главных исламских праздников — Курбан-байрам — выпадает на среду, 27 мая. Региональные администрации приняли различные решения относительно продолжительности отдыха для своих граждан. Наиболее щедрый подход продемонстрировали руководства Дагестана и Ингушетии, где объявлены выходными сразу три дня: среда, четверг и пятница. Это означает, что с учетом последующих субботы и воскресенья местные жители получат возможность не работать пять суток подряд.

В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее нерабочим днем станет только среда, 27 мая. Аналогичное решение принято в Татарстане и Башкортостане. Крымские власти поступили иначе, установив выходной на пятницу, 29 мая, о чем проинформировал телеканал «Крым 24».

В период празднования Курбан-байрама в Дагестане вводится особое ограничение: 27, 28 и 29 мая на территории республики будет полностью запрещена розничная торговля алкогольной продукцией.

Курбан-байрам, известный как праздник жертвоприношения, считается одним из двух важнейших торжеств в исламском календаре. Он приурочен к завершению хаджа — паломничества к святыням Мекки. В заключительный день этого обряда верующие совершают заклание животного, затем готовят из полученного мяса угощения, разделяя трапезу с близкими и передавая часть пищи тем, кто нуждается в поддержке.

Станислав Маслаков