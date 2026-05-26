Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом Бухникашвили

В Генпрокуратуре заявили о связи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. Они вели совместный бизнес, рассказал представитель истца в суде.

Фото: Краснодарский краевой суд

«В период с 1993 по 2000 годы Хахалева Елена Владимировна совместно с криминальным авторитетом Бухникашвили, супругом Хахалевым Робертом, отцом и сестрой Хахалевой занимались розничной торговлей спортивными товарами»,— уточнил представитель истца (цитата по ТАСС).

Сама экс-судья ранее отвергла иск Генпрокуратуры о конфискации имущества. По словам представителя ответчика, истец не доказал требуемые факты. Кроме того, защита указала, что Генпрокуратура требует обратить в доход государства жилье, являющееся единственным местом проживания госпожи Хахалевой и ее троих несовершеннолетних детей.

К участию в процессе в качестве соответчиков привлечены 11 лиц, признанных аффилированными с семьей Хахалевых и, по данным следствия, содействовавшими сокрытию активов, полученных коррупционным путем. Кроме того, в деле участвуют четыре юрлица в статусе третьих лиц.

По иску Генпрокуратура добивается обращения имущества в доход государства. В качестве обеспечительной меры арест наложен на активы Елены Хахалевой, ее супруга Роберта, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и связанных с ними лиц.

Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, семья Хахалевых через судебные механизмы оформила в пользу аффилированных структур высоколиквидные сельхозугодья региона. В частности, речь идет о незаконном завладении земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га. По версии обвинения, содействовала сестра Елены Хахалевой Наталья, которая освободила подконтрольные Роберту Хахалеву компании от уплаты многомиллионных налогов и обязательных платежей в бюджет. Кроме того, в период с 2014 по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество совокупной стоимостью более 100 млн руб.