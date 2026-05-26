«Великая Всероссийская», «Красная Жизель» Эйфмана и «Грозовой перевал»

В конце мая в Нижнем Новгороде пройдут фестивали «Alfa Human» и «Кино без барьеров», состоятся гастроли Белгородского драмтеатра и Театра балета Бориса Эйфмана, откроется масштабный проект в честь 130-летия Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Жители и гости города смогут посетить ботаническую экскурсию по кремлю и битву ученых, поучаствовать в фольклорном празднике, обсудить роман «Грозовой перевал» и фильм «Республика ШКИД». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Человек Альфа / Alfa Human»

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Человек Альфа / Alfa Human» Первый международный фестиваль искусств «Человек Альфа / Alfa Human» Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая. Он охватывает более 10 городских площадок. Открыла Alfa Human оперная инсталляция «Данте. Восхождение», развернувшаяся на Чкаловской лестнице. Пространство трансформировалось в 12 аллегорических зон, соответствующих этапам пути героя «Божественной комедии» Данте Алигьери. «Подъем на более чем 500 ступеней превратил философское осмысление текста в реальный телесный опыт через преодоление»,— отметили организаторы. На фестивале выступят российские и зарубежные артисты, среди них Теодор Курентзис, Дмитрий Синьковский, Борис Березовский, Хибла Герзмава, Лука Пьянка и Давиде Ранальди. В Пакгаузах прозвучат сочинения Р. Штрауса, А. Цемлинского, Г. Ф. Генделя, С. Рахманинова, А. Глазунова и К. Дебюсси. Им же будет посвящена образовательная программа. Билеты на концерты стоят от 800 руб. до 2 тыс. руб. Лекции и некоторые музыкальные выступления можно посетить бесплатно по регистрации XIII Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров. Нижегородское эхо» (12+) Фестиваль начался в Ночь музеев 16 мая. Третий кинопоказ состоится в 18:30 27 мая. Зрители смогут увидеть фильм Энтони Лусеро «План бумажного пакета». Кино расскажет о том, как мужчина с прогрессирующим онкологическим заболеванием пытается дать сыну с инвалидностью шанс на будущее. Путь к независимой жизни начинается с простой работы — складывать продукты в магазине. Когда: 16 мая — 17 июня; Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля); Вход по регистрации

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области Выставка «Айвазовский и русский романтический пейзаж» (0+) Экспозиция включает около 50 произведений живописи, графики, прикладного искусства XIX — первой половины XX века из собрания Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) и Музея В.А. Тропинина. Центральное место отведено работам мариниста Ивана Айвазовского, на выставке представлено девять его произведений. Посетители также смогут увидеть картины Льва Лагорио, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи и других живописцев, обращавшихся к морскому пейзажу. Когда: 22 мая — 30 августа; Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля); Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб. Выставка Вячеслава Сачкова «Среди миров, в мерцании светил...» (6+) Вячеслав Сачков — кинооператор и фотограф, профессор ВГИКа на кафедре кинооператорского мастерства, заслуженный Деятель искусств России. Снял более 60 фильмов, многие из них удостоены российских и международных наград, в том числе ТЭФИ, Эмми, BAFTA. В новой экспозиции в Русском музее фотографии представлены две значимые для автора темы — религия и культура. «Фотографии, снятые на пленку и "цифру" в 1990–2010-х годах, отражают такие разные сюжеты, как духовные искания и тихая жизнь монастырей, яркий мир театра и рабочие моменты киносъемок»,— рассказали в музее. Когда: 27 мая — 21 июня; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Стоимость билетов: обычный — 300 руб., льготный — 150 руб. Выставка-ярмарка изделий, созданных заключенными, «Острожный привоз» (16+) На выставке будут представлены садовые беседки, мангалы, дровницы, коптильни, скворечники, скамейки, уличные качели, сувениры и образцы малых архитектурных форм для благоустройства. «Главной задачей мероприятия является раскрытие производственного потенциала областной уголовно-исполнительной системы для местных жителей и бизнеса»,— говорится в сообщении. Когда: 29 — 31 мая; Где: Ярмарочная площадь; Вход свободный Мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» (6+) Это центральное событие торжеств, посвященных 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая состоялась в Нижнем Новгороде в 1896 году. Работа над проектом продолжалась несколько лет. Сценография выставки будет построена по хронологическому принципу и проведет посетителя через шесть разделов — от предпосылок и организации до современности и будущего. Кураторы постарались максимально деликатно совместить историю, настоящее и будущее, а также подлинные музейные предметы и современные цифровые технологии, отметили в министерстве культуры. «На выставке будет виртуальная 360°-экскурсия, виртуальное погружение в пространство ярмарки и павильонов, приложение с дополненной реальностью, которое оживляет макет и отдельные сцены, интерактивные тач-панели, лекторий-кинотеатр и множественная интеграция ИИ — вы даже сможете получить собственный "портрет из 1896 года"», — рассказал технический и креативный продюсер выставки Дмитрий Горинов. Когда: 29 мая — 4 ноября; Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21И; Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб. Какие еще выставки открыты в городе До 30 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка скульптора Владимира Курочкина«Вглядеться в историю и увидеть себя» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 31 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+) и выставка работ детской образцовой мастерской керамики «Сирин» (0+). До 31 мая в Доме купца Башкирова на улице Большая Печерская, 56 открыта выставка фотохудожницы Анны Куликовой «Точки исчезновения» (16+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+). До 7 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения нижегородского художника Александра Усватова. До 14 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка заслуженного художника Чувашии Александра Насекина «Философский квадрат Насекина» (12+). До 14 июня в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка рушников Лены Лисицы «Бережно» (0+). До 28 июня в Русском музее фотографии открыта выставка «От "Востока" до "Зенита". К 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 100-летию Фотохроники ТАСС» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 30 июня в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка текстильной живописи Веры Чижовой «Дыхание времени» (0+). До 12 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка Владимира Шинкарева «Вечное возвращение» (18+). До 26 июля в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вокруг импрессионизма» (0+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 27 сентября в Манеже кремля открыта выставка «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Фото: Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник

Фото: Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник Ботаническая экскурсия по кремлю «Сирень Победы» (6+) «В мае 1945 года наша страна в страшной войне одержала долгожданную Победу. Одним из символов этого события стали кисти сирени, цветущей тогда в Европе — ее ароматными букетами встречали воинов-победителей. В Нижегородском кремле представлено около 30 сортов сирени, что делает его уникальным местом для ботанической экскурсии», — рассказали организаторы. Участникам встречи расскажут о видах сирени, о мифах и поверьях, связанных с этим растением, и о роли отечественных селекционеров в выведении новых сортов. Когда: 18:00 26 и 30 мая; Где: сбор у Дмитриевской башни кремля; Стоимость билетов: 350 руб. Лекция об Архипе Куинджи (16+) Культуролог Римма Газе расскажет о творчестве русского живописца-пейзажиста Архипа Куинджи. Слушатели узнают, как сын сапожника стал одним из самых успешных художников России, в чем секрет его «светящейся» живописи и почему на пике славы он замолчал на 20 лет. Когда: 18:30 26 мая, вторник; Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32; Стоимость билетов: 1 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / sciencenn Фото: vk.com / sciencenn Science Slam (12+) На одной сцене встретятся пять ученых. У каждого будет 10 минут, чтобы заинтересовать слушателей, которые затем с помощью аплодисментов выберут победителя. В этот раз заявлены темы: «Вывести природу на чистую воду» (к. х. н., доцент химфака ННГУ Евгения Саломатина — о фотокаталитической очистке воды, которая работает без сложного оборудования и использует солнечный свет);

(к. х. н., доцент химфака ННГУ Евгения Саломатина — о фотокаталитической очистке воды, которая работает без сложного оборудования и использует солнечный свет); «Стимуляция мозга, которую вы почувствуете» (биолог, ведущий научный сотрудник Центра нейроморфных вычислений университета «Неймарк» Никита Григорьев — о том, как стимулировать мозг без операций и что это дает для понимания принятия решений);

(биолог, ведущий научный сотрудник Центра нейроморфных вычислений университета «Неймарк» Никита Григорьев — о том, как стимулировать мозг без операций и что это дает для понимания принятия решений); «Разговоры на операционном столе» (стажер-исследователь Центра языка и мозга нижегородского филиала ВШЭ Капитолина Унтила — о том, как лингвисты помогают нейрохирургам не задеть речевые зоны при удалении опухоли);

(стажер-исследователь Центра языка и мозга нижегородского филиала ВШЭ Капитолина Унтила — о том, как лингвисты помогают нейрохирургам не задеть речевые зоны при удалении опухоли); «Как камни бесконечности рак лечили» (врач-ординатор, лаборант НИИ экспериментальной онкологии ПИМУ Александра Хлынова — о том, что происходит с мембраной во время лечения и при чем тут свечение и вращение);

(врач-ординатор, лаборант НИИ экспериментальной онкологии ПИМУ Александра Хлынова — о том, что происходит с мембраной во время лечения и при чем тут свечение и вращение); «Как сердце, стресс и нервная система меняют реальность» (аспирант, ассистент кафедры психофизиологии ННГУ Иван Лоскот — о том, как состояние тела меняет восприятие мира, почему один и тот же стимул вызывает разные эмоции и как по ЭКГ и движению глаз «читать» эмоциональные состояния). Когда: 18:30 27 мая, среда; Где: культурное пространство DKRT на улице Большая Покровская, 18; Вход по регистрации Лекция-прогулка на тему красоты и практика (12+) Мероприятие подготовила резидент театральной арт-резиденции нижегородского Центра театрального мастерства, режиссер и актриса Данна Афаунова. «Программа выросла из попытки разобраться, что сегодня вообще можно называть красотой и почему в моменты внутреннего или внешнего кризиса человек все равно продолжает за нее цепляться. Неожиданно этот поиск привел к самым первым упражнениям театрального института»,— рассказали организаторы. 28 мая участники поразмышляют о красоте на лекции-прогулке, а на следующий день — применят полученные знания. Когда: 19:00 28 мая и 19:00 29 мая; Где: сбор у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Крутом переулке; Вход на лекцию и практику по регистрации Обсуждение романа «Грозовой перевал» и его экранизаций (16+) Кинокнижный лекторий проведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Они обсудят с собравшимися роман английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте «Грозовой перевал» и фильмы, снятые по мотивам этой истории. Когда: 18:00 29 мая, пятница; Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35; Вход свободный Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троицкие гуляния на Щелоковском хуторе

Фото: Светлана Шуга

Фото: Светлана Шуга Фольклорно-этнографический праздник «Троицкие гуляния!» (0+) Гости праздника смогут увидеть подлинные троицкие обряды, украсить дома и дорожки березовыми ветками, травой и цветами, нарядить березу вместе с участниками фольклорных ансамблей, услышать старинные нижегородские песни, поводить летние хороводы и поиграть в традиционные игры. Когда: 12:00 30 мая, суббота; Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41; Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., льготный — 400-500 руб., детский (от 7 до 16 лет) — 200 руб., для дошкольников вход свободный Экскурсия «12 домов старинного квартала» (6+) На новой экскурсии Антон Шапко проведет участников по кварталу церкви Трех Святителей, расскажет о его жителях и эволюции деревянной архитектуры. Завершится прогулка в Доме аптекаря Николая Эвениуса. Когда: 14:00 30 мая, суббота; Где: сбор около арт-карты художницы Кати Гущиной между домами №9 и №11 на улице Короленко; Стоимость билетов: взрослый — 990 руб., детский и льготный — 850 руб. Просмотр и обсуждение фильма «Республика ШКИД» (6+) В 1926 году бывшие воспитанники школы-коммуны имени Достоевского (ШКИД) Григорий Белых и Леонид Пантелеев написали повесть «Республика ШКИД». Она рассказывает о беспризорниках, по разным причинам оказавшихся в этом интернате. Под руководством директора-энтузиаста бывшие воришки учатся дружить и создают самоуправление, превращая ШКИД в своеобразную «республику». В 1966 году эта история была экранизирована режиссером Геннадием Полокой на киностудии «Ленфильм». Этот фильм посмотрят и обсудят участники ближайшей встречи. Когда: 13:00 31 мая, воскресенье; Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32; Вход свободный

Фото: Евгений Матвеев

Фото: Евгений Матвеев Балет Бориса Эйфмана «Красная Жизель» (12+) Постановка рассказывает о судьбе Ольги Спесивцевой — русской балерины XX века, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишенных под Нью-Йорком, рассказали в Театре балета Бориса Эйфмана. «Это не иллюстрация биографии танцовщицы, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход», — отметил Борис Эйфман. Когда: 18:30 29 мая и 12:00 и 18:30 30 мая; Где: Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145; Стоимость билетов: от 7 до 12 тыс. руб. Премьера спектакля «Суженый» (12+) Нижегородский кукольный театр представит фолк-хоррор-сказку по мотивам произведения Л. Толстого «Уж». На сцене оживет древний сюжет, уходящий корнями в прибалтийские предания и перекликающийся с мифом о Персефоне. «Девочка Маша попадает в таинственный подводный мир, где ей уготована судьба невесты Ужа. Но что скрывается за этим союзом — проклятие или древний закон, которому невозможно противиться?» — задаются вопросом создатели спектакля. Свою интерпретацию сказки представят режиссер-постановщик Ефим Степанов и художник-постановщик Татьяна Новикова. Когда: 18:30 29 мая и 12:00 30 мая; Где: Нижегородский академический театр кукол на улице Большая Покровская, 39Б; Стоимость билетов: 700 и 900 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Поминальная молитва» Фото: Андрей Зотов Спектакль «Давайте чокнемся!» Фото: Белгородский драматический театр Спектакль «Ужин дураков» Фото: Белгородский драматический театр Следующая фотография 1 / 3 Спектакль «Поминальная молитва» Фото: Андрей Зотов Спектакль «Давайте чокнемся!» Фото: Белгородский драматический театр Спектакль «Ужин дураков» Фото: Белгородский драматический театр Гастроли Белгородского драматического театра им. М. Щепкина Актеры белгородского драмтеатра привезут в Нижний Новгород спектакли «Поминальная молитва» (12+) по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», «Давайте чокнемся!» (16+) по пьесе Н. Птушкиной «Пока она умирала» и «Ужин дураков» (16+) по пьесе Ф. Вебера. Когда: 29 — 31 мая; Где: Нижегородский театр драмы на улице Большая Покровская, 13; Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,3 тыс. руб. Что еще идет в театрах 26 — 31 мая Театр оперы и балета: «Горький. Балет» (19:00 26 и 27 мая, 16+). Театр драмы: «Супруга» (18:30 27 мая, 16+), «Энергичные люди» (18:30 28 мая, 18+). Театр комедии: «Ханума» (18:00 27 мая, 16+), «Счастье» (18:30 28 мая, 16+), «Александр Невский» (18:00 29 мая, 16+), «Город Глупов. Подслушано» (12:30 30 мая, 16+), «Сон в летнюю ночь» (18:00 31 мая, 16+). Театр юного зрителя: «Я — русский поэт Сергей Есенин» (11:00 26 мая, 6+), «Денискины рассказы» (11:00 31 мая, 6+). Нижегородский камерный музыкальный театр имени В. Вихрова: «Подлинная история поручика Ржевского» (18:00 27 мая, ДК «Красное Сормово», 16+), «Три мушкетера» (17:00 30 мая, ДК «Красное Сормово», 12+), «Сдается дом с привидениями» (16:00 31 мая, ДК «Красное Сормово», 12+). Центр театрального мастерства: «Роман с эмигрантом. Вертинский» (19:00 26 мая, 12+), «Кодекс курильщика» (20:00 28 мая, 18+). Театр на Счастливой: «Все очень просто» (19:00 28 мая, 16+), «Прибайкальская кадриль» (18:00 31 мая, 16+). «Нетеатр»: «Разговоры влюбленных» (19:00 28 мая, 16+), «Исповедь одной куклы» (19:00 29 мая, 16+), «Ритмы города» (18:00 30 мая, 12+). Учебный театр НТУ: «Чудная баба» (13:00 29 мая, 16+), «Дети солнца» (18:00 30 мая, 16+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Фата Морганы» (18:30 27 мая, 12+), «Дядя Ваня» (18:00 30 мая, 12+). Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (20:00 29 мая, 12+).

Фото: vk.com / andreev_orchestra

Фото: vk.com / andreev_orchestra Юбилейная программа Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева (6+) Оркестр не выступал в Нижнем Новгороде 130 лет. Вечер объединит сразу несколько значимых дат: 165-летие со дня рождения В. Андреева, 130-летие возрождения домры, 80-летие художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Хохлова и его 40-летие на этом посту. На концерте прозвучат произведения В. Андреева, А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, И. Дунаевского, А. Меликова, И. Брамса и М. Теодоракиса. Когда: 19:00 29 мая, пятница; Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля; Стоимость билетов: от 300 руб. до 1 тыс. руб. Органный концерт-беседа «Музыкальные откровения» (16+) Органистка Виктория Гамазова исполнит музыку барокко и романтизма и расскажет, как научиться считывать заложенные в эти произведения образы. Когда: 14:00 31 мая, воскресенье; Где: католический храм на улице Студеная, 10Б; Стоимость билетов: 1,1 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева