Фармкорпорация Eli Lilly купит трех разработчиков вакцин за $3,8 млрд

Одна из крупнейших фармкомпаний мира — американская Eli Lilly заключила соглашения о покупке трех американских разработчиков вакцин — Curevo, LimmaTech Biologics и Vaccine Company. В общей сложности Eli Lilly потратит на эти сделки $3,8 млрд.

Компания LimmaTech, за которую заплатят $780 млн, занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна—Барр (вирус герпеса человека 4-го типа), за эту компанию Eli Lilly заплатит $1,55 млрд. Компания Curevo, акционеры которой получат $1,5 млрд, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая.

По мнению наблюдателей, эти соглашения говорят о стремлении Eli Lilly расширить свои операции за пределы ее нынешних разработок, в частности, препаратов собственного производства для лечения диабета и ожирения.

После заявления Eli Lilly о сделках ее акции выросли в цене на 2,2%.

Евгений Хвостик