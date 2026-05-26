Комплекс обанкротившегося Конезавода в Беслане уйдет с молотка за 177 млн рублей

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве опубликовано объявление о продаже единого имущественного комплекса сельскохозяйственного предприятия «Конезавод» в городе Беслан, включающего спортивную и производственную инфраструктуру, а также права аренды на два земельных участка совокупной площадью почти 14,2 млн квадратных метров, с начальной ценой лота в 177 млн руб.

В Северной Осетии предпринята очередная попытка реализовать активы предприятия, признанного банкротом еще в 2008 году. На открытые торги выставлен единый комплекс имущества ООО «Конезавод», расположенный в Беслане. Организатором процедуры выступает конкурсный управляющий Татьяна Машкина, назначенная Арбитражным судом Республики Северная Осетия – Алания.

Потенциальным покупателям предлагают приобрести не разрозненные объекты, а целостный производственно-технологический узел. В состав лота вошли административное здание площадью 222 квадратных метра, конюшня на 532,4 «квадрата», беговая дорожка протяженностью 2400 метров, автостоянка на 2145 квадратных метров и несколько трибун. Ключевым элементом сделки выступают права долгосрочной аренды на два надела земли: участок в 1,422 млн квадратных метров и второй, значительно больший, площадью 12,794 млн квадратных метров.

Стартовая цена единого лота установлена на уровне 177,093 млн руб. Шаг аукциона, то есть величина повышения ставки, составляет 8,855 млн руб. Заявки от претендентов начнут принимать с 19 мая, процедура продлится до 25 июня. Сами торги запланированы на 29 июня 2026 года.

Как поясняют источники, знакомые с процедурой, формат единого лота применяется для сохранения хозяйственной связности активов. Это повышает привлекательность объекта для инвесторов, заинтересованных в получении готовой площадки с развитой инфраструктурой, но одновременно накладывает на покупателя бремя решения комплекса земельных, имущественных и регистрационных вопросов.

Условия сделки содержат несколько требований. Победитель аукциона обязан полностью оплатить покупку в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Внесенный ранее задаток будет зачтен в счет стоимости имущества. Все расходы, связанные с переоформлением прав собственности, ложатся на приобретателя. Если победитель откажется от заключения договора, внесенный задаток не возвращается, а конкурсный управляющий вправе предложить заключить сделку участнику, занявшему второе место по величине предложенной цены. Денежные средства перечисляются на расчетный счет должника — ООО «Конезавод», открытый в Курском отделении ПАО «Сбербанк».

Следует отметить, что процедура банкротства предприятия тянется уже почти два десятилетия. Факт выставления на продажу столь масштабного имущественного массива свидетельствует о том, что до завершения расчистки баланса дошел именно крупный актив, а не функционирующий бизнес. Включение в лот конно-спортивных объектов и обширных земельных прав аренды определяет специфику предложения: подобная площадка может вызвать интерес лишь у узкого круга профильных инвесторов, специализирующихся на агропромышленных или спортивных проектах.

Станислав Маслаков