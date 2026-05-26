Южная Корея построит свою первую атомную подлодку

Южная Корея намерена создать свою первую атомную подводную лодку к середине 2030-х годов. Как заявляют власти страны, это делается в рамках программы противостояния ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

«Атомная подлодка, которая будет построена на базе сильного альянса Южной Кореи и США, — символ нашей решимости взять ответственность за мир и безопасность на Корейском полуострове», — цитирует агентство Reuters президента Ли Чжэ Мёна.

Как заявил министр обороны Ан Гю Бэк, АПЛ будет спроектирована и построена в Южной Корее. В вопросе производства низкогобогащенного урана для подлодки южнокорейские власти будут, по словам министра, тесно сотрудничать с США и Международным агентством по атомной энергетике.

Акции южнокорейских судостроительных компаний положительно отреагировали на заявления правительства. Акции Hanwha Ocean выросли на 10,2%, HD Hyundai Heavy – на 9,6%.

