На хадж в Мекку прибыли более 1,5 млн паломников

В Саудовской Аравии началось ежегодное паломничество мусульман (хадж). Из-за пределов королевства прибыло около 1,51 млн человек, сообщает BBC. Несмотря на опасения по поводу возобновления трехмесячного конфликта между США, Израилем и Ираном, в этом году на хадж приехало на 11 тыс. человек больше, чем в прошлом.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии опубликовало в социальных сетях видео, демонстрирующее зенитные батареи на окраине священного города Мекки, расположенного на западе страны. «Силы ПВО отвечают за защиту воздушного пространства над святыми местами и противодействие всем воздушным угрозам, обеспечивая безопасность и спокойствие паломников»,— указано в сообщении.

Саудовская пресса отмечает высокую эффективность организации потока паломников и мониторинга со стороны различных служб безопасности и здравоохранения. Под управлением Министерства хаджа и умры для поддержки паломников в Мекке и святых местах работают 38 сервисных центров, где говорят более чем на 11 языках.

Фотогалерея

Как проходит паломничество в Мекку и Медину

Хадж — паломничество в Мекку и ее окрестности — каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни, если ему позволяют финансы и здоровье

В переводе с арабского хадж означает «стремление, намерение или стремление к прославленному», а также «возвращение, возобновление». Паломников же, которые совершают хадж, называют «хаджи»

Ежегодно в Мекку, где родился пророк Мухаммед, отправляются около 4 млн паломников

С точки зрения ислама хадж является одним из лучших деяний для мусульманина. Если по каким-то причинам мусульманин не может совершить хадж самостоятельно, он имеет право послать вместо себя другого человека, называемого «вакиль аль-хадж», оплатив все необходимые расходы

Среди обязательных условий совершения хаджа — исповедание ислама, совершеннолетие, психическое здоровье, свобода личности, финансовая возможность совершить поломничество, а также содержать оставшуюся дома семью

В начале паломничества мусульмане переодеваются в белые ритуальные одежды, которые скрывают материальный и общественный статус

Кульминацией хаджа является обряд стояния в долине Арафат с полудня до захода солнца, во время которого паломники читают множество молитв

Второй по святости город для мусульман — Медина, где паломники посещают могилу пророка и его сподвижников

Обряд хаджа длится пять дней, однако само паломничество может занимать две-три недели

Женщинам также разрешается участвовать в хадже, до 2021 года — только в сопровождении мужа или близкого родственника

Совершение хаджа неоднократно оборачивалось трагедиями — сотни паломников гибли во время давки или дорожных происшествий

Многие мусульмане по возможности повторяют хадж и даже совершают его многократно

