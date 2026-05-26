На хадж в Мекку прибыли более 1,5 млн паломников

В Саудовской Аравии началось ежегодное паломничество мусульман (хадж). Из-за пределов королевства прибыло около 1,51 млн человек, сообщает BBC. Несмотря на опасения по поводу возобновления трехмесячного конфликта между США, Израилем и Ираном, в этом году на хадж приехало на 11 тыс. человек больше, чем в прошлом.

Ранее Министерство обороны Саудовской Аравии опубликовало в социальных сетях видео, демонстрирующее зенитные батареи на окраине священного города Мекки, расположенного на западе страны. «Силы ПВО отвечают за защиту воздушного пространства над святыми местами и противодействие всем воздушным угрозам, обеспечивая безопасность и спокойствие паломников»,— указано в сообщении.

Саудовская пресса отмечает высокую эффективность организации потока паломников и мониторинга со стороны различных служб безопасности и здравоохранения. Под управлением Министерства хаджа и умры для поддержки паломников в Мекке и святых местах работают 38 сервисных центров, где говорят более чем на 11 языках.

Екатерина Наумова