Экс-депутат челябинской гордумы не смог выйти из СИЗО по делу о мошенничестве

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении содержания под стражей бывшего депутата Челябинской гордумы, бенефициара ООО «Монтажник» Анатолия Слободянюка. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты фигуранта просили изменить меру пресечения на более мягкую. Но суд встал на сторону обвинения, учитывая отсутствие оснований для этого. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 29 апреля 2026 года осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, бенефициара компании задержали вместе с директором Денисом Кривцовым 2 марта сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2022 году они предоставили поддельные документы для участия в аукционе на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска. В результате компания получила контракт стоимостью почти 900 млн руб. В ходе его исполнения сообщники завысили стоимость работ и оборудования и похитили полученные таким образом 250 млн руб., считает следствие.

Виталина Ярховска