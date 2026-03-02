Подрядчика обеззаразили

Следственные органы Челябинска возбудили дело в отношении фактического бенефициара и директора ООО «Монтажник», строившего станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях Шершневского водохранилища в рамках нацпроекта. По данным СК, руководители подделали документы, чтобы выиграть в конкурсе, а после — завысили цену контракта на 250 млн руб. и распорядились полученными деньгами по своему усмотрению. По данным источника, фактически «Монтажник» контролирует экс-депутат гордумы Челябинска Анатолий Слободянюк. В преступной схеме также участвовали неустановленные пока должностные лица администрации города и правительства региона.



В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении директора и фактического бенефициара ООО «Монтажник» по подозрению в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что они похитили более 250 млн руб. при выполнении работ в рамках гос­программы «Чистая вода», сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, фигурантами стали фактический бенефициар ООО «Монтажник», экс-депутат челябинской городской думы Анатолий Слободянюк и директор компании Денис Кривцов. Их задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 2 марта.

По данным следствия, «Монтажник» участвовал в закупке на строительство станции обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода Челябинска в рамках государственной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», предоставив фиктивный договор подряда, подтверждающий опыт выполнения аналогичных работ. Это позволило компании выиграть аукцион и заключить контракт с администрацией Челябинска на сумму более 890 млн руб.

«После заключения контракта подозреваемые организовали искусственное увеличение его стоимости, предоставив должностным лицам коммерческие предложения с недостоверными сведениями об удорожании оборудования, а также ложные данные о датах и условиях поставок. В результате стоимость контракта была завышена более чем на 253 млн руб.»,— сообщает региональное управление СКР.

Похищенным сообщники распорядились по своему усмотрению: вывели на личные счета под видом выплаты по договорам займов, процентов и в форме дивидендов, считает следствие.

По данным источника в правоохранительных органах, в хищении бюджетных средств участвовали неустановленные сотрудники правительства региона и мэрии Челябинска. «Проводимые следственно-оперативные мероприятия направлены на установление должностных лиц администрации Челябинска и правительства области, причастных к совершению указанной противоправной деятельности»,— сообщил собеседник.

Преступную схему вскрыли следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области. В домах фигурантов прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

«Администрация Челябинска оказывает следствию полное содействие»,— сообщили в мэрии в ответе на запрос «Ъ-Южный Урал».

ООО «Монтажник» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Основным видом деятельности компании является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала компании принадлежит Егору Рощину. В 2015 году 37,5% доли компании «Монтажник» принадлежало ООО «Ладога» (в декабре 2025 года исключено из ЕГРЮЛ), совладельцами которой были Анатолий Слободянюк и Денис Кривцов. В 2024 году «Монтажник» получил выручку от продаж в размере 1,2 млрд руб., чистую прибыль — 97,6 млн руб.

Анатолий Слободянюк, которого следствие считает фактическим бенефициаром компании, был депутатом городской думы в 2014–2018 годах. По данным «СПАРК-Интерфакс», сегодня он является совладельцем ряда московских компаний — ООО «Транс снаб энерго», «Синтез групп», торговый дом «Капсула», а также владеет 50% доли челябинской организации «Атил», занимающейся финансовыми услугами.

Контракт, о котором идет речь в уголовном деле, был заключен в марте 2022 года. Начальная цена закупки составляла 927,1 млн руб. В аукционе участвовали две компании. «Монтажник» стал победителем, предложив лучшую цену — 890 млн руб.

Строительство станции проходило на городских очистных сооружениях водопровода в районе Шершневского водохранилища. Техническое задание включало возведение двух блоков обеззараживания, склада хранения реагентов и ультрафиолетовых ламп, наружных технологических и инженерных сетей, водоводов, трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения и связи. Изначально работу планировалось завершить в августе 2025 года. В ходе исполнения контракта заказчик и подрядчик дважды заключали дополнительные соглашения об увеличении стоимости работ на 266 млн руб. Кроме того, был продлен срок — до декабря 2025 года. На сайте госзакупок нет информации о завершении контракта.

В феврале 2025 года пресс-служба правительства Челябинской области сообщала о завершении реконструкции очистных сооружений водопровода, включавшей станцию УФ-обеззараживания. Объект тогда осматривал губернатор Алексей Текслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

ООО «Монтажник» исполняет еще несколько контрактов в рамках программы «Чистая вода». Так, в 2023 году администрация Челябинска и подрядчик заключили договор на реконструкцию очистных сооружений канализации Челябинска за 775 млн руб., а также на строительство системы защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода города за 616 млн руб. Работы по контрактам должны были закончить в декабре прошлого года. Информации об их завершении на госзакупках нет.

Ольга Воробьева