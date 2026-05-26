Устроившего пьяное ДТП «нижегородского мажора» отпустили из-под стражи

Нижегородский районный суд избрал меру пресечения сыну бывшего директора «Луидора» Сергею Корнилову, устроившему пьяное ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. По ходатайству следствия фигуранту на два месяца запретили выходить из дома ночью, посещать питейные заведения, выходить в интернет, общаться со свидетелями и управлять автомобилем, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда. Сергея Корнилова отпустили из-под стражи. Ранее региональное ГУ МВД анонсировало, что будет просить домашний арест.

Как писал «Ъ-Приволжье», авария произошла 20 мая. Сергей Корнилов за рулем Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia, который затем врезался в Nissan. Обошлось без пострадавших.

После ДТП Корнилов-младший опубликовал видео, где в грубой форме обратился к нижегородцам и заявил: «Никто не сел, никто не ответственен. Россия же».

В отношении Сергея Корнилова возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта, из хулиганских побуждений). Mercedes поместили на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства.

После этого Сергей Корнилов записал еще одно видеообращение. В нем он извинился за свои предыдущие поступки и высказывания и сообщил, что находится в реабилитационном центре из-за пристрастия к алкоголю. Затем Сергея Корнилова поместили в изолятор временного содержания.

Владимир Зубарев