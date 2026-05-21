Четыре протокола составили на виновника массового ДТП в Нижнем Новгороде

На водителя, спровоцировавшего ДТП на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая, составили четыре протокола. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, 21-летний водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia. Последний от удара развернуло, и он врезался в Nissan. Автомобиль виновника аварии при этом влетел в бордюр, повредив его.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения.

Протоколы на водителя Mercedes составили по ст. 12.26 (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), ч.4 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), ч.2 ст. 12.37 (отсутствие страховки) и ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). Автомобиль у водителя изъяли и поместили на спецстоянку.

По данным «РЕН ТВ», водитель Mercedes — сын гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова (занимается созданием спецтехники, продажей и обслуживанием автомобилей), умершего в 2024 году. Перед аварией молодой человек опубликовал видео из ресторана с бокалом в руках, заявил, что «пьян в дупло».

Галина Шамберина