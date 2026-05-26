Встреча Путина с Шохиным. Главное

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Глава РСПП предложил реформировать институт уполномоченного по правам предпринимателя, использовать залог в качестве обеспечительной меры, а также применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лазеры для защиты промпредприятий от ударов беспилотников. Главные заявления господина Шохина со встречи — в подборке «Ъ».

Фото: пресс-служба президента РФ

Об изменении института бизнес-омбудсмена РСПП предлагает учредить автономную некоммерческую организацию вместо уполномоченного по правам предпринимателей.

Государство должно выступать в реформированном институте в качестве учредителя. Также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения, кроме РСПП, это Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Опора России».

Уполномоченный должен возглавлять наблюдательный совет новой АНО.

Было бы правильным принять закон об изменении института бизнес-омбудсмена как можно скорее.

О законопроекте о введении срока давности по приватизационным сделкам Без поддержки президентом законопроекта о сроках исковой давности по сделкам приватизации документ бы рассматривали гораздо дольше. Закон может быть принят к Петербургскому международному экономическому форуму.

Этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов, судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее.

Распространение на сделки приватизации норм Гражданского кодекса может обеспечить стабильность делового оборота, в котором бизнес нуждается в условиях глобальной неопределенности.

Смягчение мер пресечения для предпринимателей Среди обеспечительных мер давно уже ведется линия на то, чтобы арест использовался в меньшей степени, а в большей степени иные, не связанные с лишением свободы обеспечительные меры.

Нужно определиться с единообразным толкованием того, что такое осуществление руководства организацией или что такое осуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности. Одинаковое понимание должно быть как у бизнеса, так и у силовых структур и судов.

Обеспечительные меры не должны препятствовать ведению хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Залог не использовался в качестве обеспечительной меры активно, потому что суды не знают, какую сумму назначать. РСПП договорилось с правительством и правоохранительными органами о том, что сумма залога должна быть привязана к размеру ущерба.

Одновременно с залогом могут назначаться и другие, не связанные с арестом обеспечительные меры, например, подписка о невыезде или поручительство.

О защите промышленных предприятий от атак ВСУ Вопрос доступа компаний к вооружению для защиты промышленных предприятий требует урегулирования. Речь не только о малокалиберном оружии, но и системах РЭБ и лазерных установках.

Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен понятный механизм. То ли это фонд какой-то может быть, то ли это иное целевое финансирование.

Существует проблема, связанная с привлечением резервистов на охрану объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра — в другом. Только они объект начинают принимать, как уже возникают новые задачи, что вполне понятно.

Иногда возникает задержка в исполнении каких-то обязательств бизнеса, в том числе в рамках мер господдержки.

Не хотелось бы, чтобы на период восстановления объектов, когда компании вынуждены тратить время и деньги на их восстановление, скажем так, санкции какие-то к ним предъявлялись.

