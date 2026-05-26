Песков: Путин готовится к визиту в Казахстан

Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Казахстан, который начнется 27 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. И завтра, и на следующий день будет представительная российская делегация во главе с президентом работать в Астане»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что главы государств обсудят состояние и перспективы «укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией». Владимир Путин пробудет в Казахстане три дня. 28 мая он примет участие в Евразийском экономическом форуме, а 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лусине Баласян