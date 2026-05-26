Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 1,1448 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 21,46 млрд руб.

Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 30 июня. Список тех, кто может претендовать на выплаты, определят до 13 июля. Текущая доходность по дивидендам НМТП составляет около 12,9%.

НМТП — крупнейший в России портовый оператор по объему грузооборота. Большей частью его акций (62%) владеет ПАО «Транснефть», в госсобственности находится 20% акций. Накануне компанию включили в прогнозный план приватизации федерального имущества до 2028 года.