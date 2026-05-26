РСПП предложил использовать залог в экономических правонарушениях

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил использовать залог, привязанный к сумме ущерба, в качестве обеспечительной меры в экономических правонарушениях. Такой инициативой глава РСПП Александр Шохин поделился на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Как отметил господин Шохин, сейчас суды нечасто назначают залог в качестве обеспечительной меры, поскольку не знают, какую сумму запрашивать. «Мы выработали вместе с правительством и правоохранительными органами, на мой взгляд, общее понимание»,— сказал глава РСПП.

Одновременно с залогом суд может назначать и другие меры, не связанные с арестом,— подписку о невыезде, поручительство, добавил Александр Шохин. По его словам, эта идея развивает предложение президента Путина о гарантиях того, чтобы обеспечительные меры не препятствовали ведению хозяйственной деятельности.

Кроме того, РСПП работает с Минюстом и другими ведомствами над выработкой единого толкования понятий «руководство организацией» или «осуществление предпринимательской деятельности», рассказал господин Шохин. «Надо четко определить, чтобы одинаковое понимание было и у судов, и у правоохранителей, следственных органов»,— заключил глава РСПП.