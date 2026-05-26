Кремль не знает реакцию США на предупреждение РФ об ударах по Киеву
Кремль пока не располагает информацией об официальной реакции США на предупреждение России об ударах по Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пока такой информацией мы не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы»,— сказал представитель Кремля журналистам.
25 мая МИД России заявил, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ в Старобельске. В ведомстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее».
Посольства, в частности, Франции и Польши отказались эвакуироваться из Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне уведомил о планах ВС РФ госсекретаря США Марко Рубио в телефонном разговоре.