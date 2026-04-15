Обвинение предоставило часть доказательств по уголовному делу Ирины Чемезовой

На очередном заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга по уголовному делу экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой сторона обвинения предоставила часть доказательств, сообщила «Ъ-Урал» сторона защиты подсудимой. Напомним, ей предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и по предварительному сговору), сейчас она находится под домашним арестом. В деле фигурирует неустановленное лицо, которое, по версии следствия, было ее сообщником.

Так, сегодня, 15 апреля, прокурор зачитывала доказательства переписок с телефона подрядчика, занимавшегося реализацией грантов. В переписке присутствовали фото работ при реализации грантов от дептуризма «Новым миром». Кроме того, сторона обвинения озвучила в суде финансовую отчетность ООО «Новый мир», которую компания предоставила департаменту туризма региона. Также прокурор рассказал о бухгалтерской экспертизе компании, чьи подрядчики реализовывали гранты в 2023 и 2024 годах. Были подтверждены целевые оплаты компанией Ирины Чемезовой на сооружение проекта TAVA на сумму более 64 млн руб.

Адвокаты подсудимой Михаил Яшин и Николай Каргополов заявили в суде, что многие доказательства стороны обвинения были получены с нарушениями: якобы во многих документах неверно указан адрес, где силовиками проводился обыск, а при осмотре технических устройств не было специалиста. Сторона защиты настаивала, что доказательства не имеют отношения к настоящему уголовному делу, потому что само следствие указывает на это.

Ирина Чемезова владеет ООО «Новый мир» с марта 2023 года, следует из данных системы «Спарк», хотя само общество зарегистрировано в 2007 году и успело сменить нескольких владельцев. Компания занималась обустройством пляжа Tava на озере Таватуй, который открылся в 2025 году. Руководителем компании до февраля 2024 года была Ксения Тарасова, затем эту должность заняла сама Ирина Чемезова. В 2024 году у компании не было ни расходов, ни доходов, чистый убыток составил 90 тыс. руб., следует из отчетности.

По версии следствия, в 2023 году сообщник Ирины Чемезовой нашел участок в Невьянском районе у озера Таватуй, который планировалось включить в заявку на грант. Сотрудники «Нового мира» направили заявку на получение гранта в 4,2 млн руб. в областной департамент туризма. Обвинение считает, что предоставленные в ней сведения были заведомо ложными и ввели сотрудников департамента, включая его главу Эльмиру Туканову, в заблуждение. Бюджетные средства были перечислены на счет компании. Через год, в 2024 году, компания получила второй грант на сумму 10,7 млн руб. При этом, как утверждает сторона защиты, во время выполнения работ возникла экономия, поэтому 1,8 млн руб. «Новый мир» перечислил обратно на счет дептуризма.

По версии обвинения, Ирина Чемезова дала поручение бухгалтеру компании предоставлять отчеты о выполнении мероприятий по грантам, а соучастник помог ей избежать контрольных мероприятий департамента туризма.

Следствие считает, что проекты, на которые выделялись гранты, не были реализованы на участке, который указан в заявке. Хотя пляж, детская и спортивная зона были построены, они не соответствовали нормам ГОСТ и СанПиН, а значит, отдыхать на них на самом деле было нельзя. Обвинение полагает, что созданную инфраструктуру Ирина Чемезова собиралась использовать «в личных целях».

Защита Ирины Чемезовой утверждает, что несоответствие нормам ГОСТ и СанПиН, а также отсутствие карты проекта являются несущественными нарушениями и их можно устранить в короткий срок. Также, по мнению защиты, это не может быть поводом для уголовного преследования. «Учитывая, что карта проекта была установлена сразу после проверки и замечаний департамента по туризму и сейчас этого нарушения нет»,— прокомментировали адвокаты.

Артем Путилов