К читателям газеты «Коммерсантъ»

Великий праздник Курбан-байрам

Дорогие соотечественники, россияне, единоверцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником мусульман — праздником Ид Аль Атха Курбан-байрам.

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Мусульманский мир встречает сегодня великий праздник, дарованный нам Всевышним Аллахом, заповедавшим на все времена отказ от принесения человеческих жертв. О мире и благоденствии молятся более 2 млрд мусульман мира. О мире молятся в эти дни паломники, совершающие хадж. В мечетях прозвучат молитвы о мире, о предотвращении кровопролития, о спасении человеческих душ, о ниспослании благополучия и процветания народам. «Воистину, все верующие — братья!» (Св. Коран, 49:10). Совершая сегодня праздничное моление, затем проведя заклание жертвенного животного, мы вспоминаем нашего общего праотца Ибрахима — Авраама (мир ему).

Все наши действия — молитвы, хадж, жертвоприношение — это наше стремление быть ближе к Всевышнему Создателю. Курбан — это не магический ритуал и не ограничительные рамки, а отправная точка и вектор движения на пути, предначертанном человечеству Всевышним Создателем. Высокая жертвенность всегда осмысленна, это труд человеческой души. Курбан-байрам несет глубокий завет человеколюбия, сближает народы, собирает мусульман, представителей разных наций в единую молитву. Молящиеся в хадже, в мечетях и в каждом доме — едины. Эта общность верующих способна быть примером, демонстрируя важность и необходимость единства всего созданного Творцом мира. Мы надеемся, что Всевышний Аллах примет наши пожертвования.

Жертвенность — это великий труд мирного созидания и ратного подвига воинов на поле справедливого боя; это усилия душевного самосовершенствования каждого человека, жертвенность дарителей, отдающих от своих доходов нуждающимся, большие и малые деяния на благо ближних, дела, за которыми стоят чистые намерения и помыслы. Искренняя, неуспокоенная жертвенность укрепляет стержень человека. Самоотверженность созидателей, героизм воинов-защитников — в одном ряду с ними стоит духовное подвижничество священнослужителей. Мусульманские организации, духовенство России, служа умме, российскому народу и Отечеству нашему, в своей проповеднической и просветительской работе стремятся расширить географию проведения своих познавательных мероприятий и донести до наших современников суть благословенной религии.

Огромный мир мусульман присвоил в этом году российскому городу Казани статус культурной столицы исламского мира. И это еще одна яркая демонстрация возможностей высокодуховной объединяющей силы религии в единении человечества, как и значимый пример для всего мира — объявление президентом России Владимиром Путиным 2026 года Годом единства народов России! Вера в Аллаха — это путь к высшей цели — обретению милости Господа. Исполняя заветы Всевышнего Творца, исполняя свой гражданский долг, мы со спокойной уверенностью и достоинством живем и трудимся во имя будущих поколений и во имя славы нашего Отечества — России, сохраняя верность и активную позицию, понимая, что благополучие нашей Родины зависит от всех нас. Поздравляю мусульман и молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие. И да ниспошлет на землю Всевышний Аллах мир и благоволение!

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России