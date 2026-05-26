Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о «коричневой» окраске властей Украины, ударе по Киеву и новой должности Шохина

Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет глава РСПП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он сообщил, что новым бизнес-омбудсменом станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, рассказал о программе визита Владимира Путина в Казахстан и заявил о «коричневой» окраске властей Украины. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О новом бизнес-омбудсмене

  • Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей сохраняется, но вместо государственного он станет общественным.
  • Новым уполномоченным станет президент РСПП Шохин.

О визите Путина в Казахстан

  • Путин завтра пообщается с президентом Казахстана Токаевым, а послезавтра примет участие в саммите ЕАЭС.

О реакции США на предупреждение МИД России о системных ударах по Киеву

  • Кремль пока не располагает реакцией Вашингтона.
  • В Москве слышали заявления из европейских столиц на заявление МИДа.
  • Системность — это не периодичность. Заявление МИДа исчерпывающее.

О пантеоне национальных героев в Киеве

  • Украинские власти демонстрируют свою сущность, «коричневую» окраску, проявление неонацизма, это очень опасно для Европы, знаю, что была реакция из Израиля на этот счет.
  • Кремль относится крайне негативно, фактически в центре Европы прославляют нацистских преступников.
  • Это лишний раз подчеркивает правильность решения о начале СВО.

Новости компаний Все