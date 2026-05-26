Песков о «коричневой» окраске властей Украины, ударе по Киеву и новой должности Шохина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он сообщил, что новым бизнес-омбудсменом станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, рассказал о программе визита Владимира Путина в Казахстан и заявил о «коричневой» окраске властей Украины. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

О новом бизнес-омбудсмене

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей сохраняется, но вместо государственного он станет общественным.

Новым уполномоченным станет президент РСПП Шохин.

О визите Путина в Казахстан

Путин завтра пообщается с президентом Казахстана Токаевым, а послезавтра примет участие в саммите ЕАЭС.

О реакции США на предупреждение МИД России о системных ударах по Киеву

Кремль пока не располагает реакцией Вашингтона.

В Москве слышали заявления из европейских столиц на заявление МИДа.

Системность — это не периодичность. Заявление МИДа исчерпывающее.

О пантеоне национальных героев в Киеве