Песков о «коричневой» окраске властей Украины, ударе по Киеву и новой должности Шохина
Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет глава РСПП
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он сообщил, что новым бизнес-омбудсменом станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, рассказал о программе визита Владимира Путина в Казахстан и заявил о «коричневой» окраске властей Украины. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О новом бизнес-омбудсмене
- Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей сохраняется, но вместо государственного он станет общественным.
- Новым уполномоченным станет президент РСПП Шохин.
О визите Путина в Казахстан
- Путин завтра пообщается с президентом Казахстана Токаевым, а послезавтра примет участие в саммите ЕАЭС.
О реакции США на предупреждение МИД России о системных ударах по Киеву
- Кремль пока не располагает реакцией Вашингтона.
- В Москве слышали заявления из европейских столиц на заявление МИДа.
- Системность — это не периодичность. Заявление МИДа исчерпывающее.
О пантеоне национальных героев в Киеве
- Украинские власти демонстрируют свою сущность, «коричневую» окраску, проявление неонацизма, это очень опасно для Европы, знаю, что была реакция из Израиля на этот счет.
- Кремль относится крайне негативно, фактически в центре Европы прославляют нацистских преступников.
- Это лишний раз подчеркивает правильность решения о начале СВО.