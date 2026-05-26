Цены на новые автомобили Volga будут начинаться от 2,75 млн рублей
Автомобильный бренд Volga объявил цены на автомобили, выпуск которых начали на промышленной площадке Горьковского автозавода. Раньше на этих мощностях собирали автомобили концерна Volkswagen. По данным производителя, бизнес-седан C50 и кроссоверы K50 и K40 появятся в продаже у официальных дилеров в июне.
Российско-китайский автомобиль Volga К50
Фото: Правительство Нижегородской области
Среднеразмерный кроссовер K40 будет предлагаться по цене от 2,749 млн. руб. Он будет выпускаться с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 л. с. в паре с 7-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач или 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. с 8-ступенчатой АКП и полным приводом.
Стоимость бизнес-седана C50 будет начинаться от 2,899 млн руб. Автомобиль оснащается современным 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском, доступным в двух вариантах форсировки: 150 л. с. и 200 л. с. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач.
Полноприводный кроссовер K50 будет стоить от 4,199 млн руб. Он оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой АКП и полным приводом.
Как писал «Ъ-Приволжье», автомобили Volga созданы на платформе китайского Geely — кроссоверов Monjaro, Atlas и седана бизнес-класса Preface.