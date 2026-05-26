В суде ЕС сообщили о статусе иска Банка России против финансовой помощи Украине

Иск Банка России (ЦБ) против финансовой помощи Украине находится на ранней стадии обработки. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда ЕС.

«Если дело было подано, то это произошло в последние несколько дней и, соответственно, оно находится на ранней стадии обработки»,— рассказали агентству в суде. При этом собеседник не смог подтвердить официальную регистрацию иска, поскольку информация о новых делах становится публичной только после официальной публикации. На первом этапе по иску ЦБ опубликуют номер дела и его название.

Накануне российский регулятор подал в Общий суд ЕС в Люксембурге заявление, в котором оспорил финансовую помощь Украине от Европарламента и Совета ЕС. Документ допускает трактовку о том, что заем Украины на 2026-2027 годы будет погашен за счет заблокированных российских активов. Этот механизм в ЦБ назвали «незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа».

