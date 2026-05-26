При столкновении поезда со школьным автобусом в Бельгии погибли четыре человека

В бельгийской коммуне Бюггенхаут в 40 км от Брюсселя столкнулись школьный микроавтобус и железнодорожный состав. В автобусе находились семь детей и двое взрослых. Двое подростков, водитель и сопровождавший взрослый погибли, сообщает HLN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AP / Marius Burgelman Фото: AP / Sam McNeil Фото: AP / Marius Burgelman Следующая фотография 1 / 3 Фото: AP / Marius Burgelman Фото: AP / Sam McNeil Фото: AP / Marius Burgelman

Микроавтобус был сбит на железнодорожном переезде при красном свете и опущенных шлагбаумах. По данным Бельгийских национальных железных дорог (SNCB), в момент столкновения в поезде находилось около 100 пассажиров, они не пострадали и были эвакуированы.

Детали произошедшего и число жертв уточняются, для установления точных обстоятельств аварии будет проведено расследование.

Екатерина Наумова