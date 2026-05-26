Средний возраст сотрудников ЧОПов на Ставрополье превысил 60 лет

Средний возраст сотрудников частных охранных предприятий в Ставропольском крае превысил 60 лет. Об этом сообщил начальник управления центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю Алексей Лашков.

«Отдельной проблемой остается кадровый дефицит. Средний возраст сотрудников охранных предприятий в регионе уже превышает 60 лет, а молодежь практически перестала приходить в профессию»,— отметил господин Лашков.

По словам представителя ведомства, ситуацию дополнительно осложнил отток бывших военных и сотрудников правоохранительных органов в зону специальной военной операции.

Сейчас в Ставропольском крае зарегистрировано 241 частное охранное предприятие, из которых фактически работают 220 организаций.

Председатель комитета Союза «ТПП СК» по предпринимательской деятельности в сфере безопасности Анатолий Сапичев считает, что для возвращения квалифицированных сотрудников в профессию уровень оплаты труда в отрасли необходимо увеличить как минимум на 70–80%.

Участники рынка связывают кадровые проблемы в том числе с демпингом на рынке охранных услуг. По оценкам представителей отрасли, при расчетной стоимости часа охраны около 415 руб. на торгах цена контрактов иногда снижается до 100 руб. за час. Это, по их мнению, приводит к экономии на персонале, использованию неформальной занятости и снижению привлекательности профессии.

С начала 2026 года Росгвардия провела в регионе 25 проверок ЧОПов, обследовала более 2 тыс. объектов охраны и составила 132 протокола за нарушения при оказании услуг. В Арбитражный суд Ставропольского края направили 15 материалов для привлечения компаний к административной ответственности.

Валерий Климов