Госдума обратится к зарубежным парламентам по поводу удара по Старобельску

Депутаты Госдумы на заседании 27 мая обсудят и утвердят формулировки обращения к зарубежным парламентам в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом, по словам источника «Ъ», сообщил спикер Вячеслав Володин во время закрытой части сегодняшнего пленарного заседания.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы разъяснил депутатам, что им следует выработать предложения к обращению, которые впоследствии будут согласованы с МИД России.

ВСУ ударили по Старобельску в ночь на 22 мая. Атаке беспилотников подверглись учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате удара по общежитию погиб 21 человек, еще более 60 — пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Российский МИД накануне предупредил о том, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по Киеву. Иностранным гражданам посоветовали покинуть город «как можно скорее», а жителям — не приближаться к военным объектам и административным зданиям. В заявлении министерства указано, что удар по Старобельску «переполнил чашу терпения».

Степан Мельчаков