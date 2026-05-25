Ferrari представит свой первый электрокар

Сегодня в Риме компания Ferrari представит первый в своей истории полностью электрический автомобиль. Модель под названием Luce стоит около €500 тыс., может развивать скорость до 310 км/час. Над внешним обликом нового суперкара трудилось бюро LoveForm бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва.

Разработка первой полностью электрической Ferrari началась еще несколько лет назад. Свои первые дорожные модели с гибридным электробензиновым двигателем итальянская компания представила еще в 2019 году. Однако на фоне резкого роста спроса на полностью электрические машины, а также развития технологий обычных дорожных электрокаров, способных разгоняться не хуже гоночных моделей с ДВС, многие компании ускорили разработки в этой области.

Под руководством генерального директора Бенедетто Виньи, который занял свой пост в 2021 году, Ferrari уже вложила значительные средства в развитие электрических технологий.

Сообщается, что поставки Luce первым клиентам должны начаться в октябре.

Евгений Хвостик