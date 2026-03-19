Выборы без Ленина

Госдума 18 марта приняла в первом чтении пакет поправок к избирательному законодательству. После их вступления в силу под запретом окажется использование в агитации изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, и образов умерших людей, а также будет расширено применение на выборах цифровых технологий. Коммунисты нашли в проекте много поводов для критики и в итоге проголосовали против.

Законопроект внесла в Думу 19 февраля группа депутатов от всех фракций, кроме КПРФ. Согласно документу, не допускается «использование в агитационном материале изображения (образа) человека, в том числе вымышленного и (или) умершего, включая созданного с применением информационных технологий» (на образы самих кандидатов запрет не распространяется). Ряд новелл связан с внедрением в избирательную систему цифровых технологий. Например, закрепляется возможность оформления электронных протоколов об итогах голосования с передачей их по каналам ГАС «Выборы». А партии освобождаются от обязанности презентовать свои предвыборные программы и финансовые отчеты в печатных СМИ и могут ограничиться только публикацией в интернете. Представляя проект, его соавтор Дмитрий Вяткин («Единая Россия») напомнил, что Дума практически каждый год рассматривает подобные инициативы в рамках «обобщения практики применения избирательного законодательства».

Анжелика Глазкова (КПРФ) в своем вопросе сразу затронула чувствительную для коммунистов тему: «Почему мы, как партия, основанная Владимиром Ильичом Лениным, не можем в своих агитационных материалах использовать его изображение?» Она предложила сделать исключение для руководителей СССР и России. «Здесь палка о двух концах. Вы должны тоже понимать, что изображение известных личностей, в том числе Владимира Ильича Ленина, может быть использовано как за, так и против»,— ответил господин Вяткин, ведь у умерших людей нельзя получить согласие на использование их изображений.

Нина Останина (КПРФ) предложила взглянуть на этот вопрос под другим углом: «Иногда посмотришь на того или иного кандидата: как разместит фото 40-летней давности — трудно его узнать. Не будет ли это основанием для того, чтобы снять кандидата с выборов?» Дмитрий Вяткин предложил «не вдаваться в эти истории», ведь любые фотографии могут подвергаться ретуши: «На сайте Государственной думы все наши фотографии есть. И когда мы приходили фотографироваться, там все равно какие-то коррективы были, убирались тени, но в рамках разумного». В целом же он не увидел криминала в желании кандидатов казаться моложе.

У Ольги Алимовой (КПРФ) вызвала сомнение норма, разрешающая партиям не публиковать программы в печатных СМИ и дающая им возможность «спрятать в бездне интернета» финансовые отчеты. Господин Вяткин ответил, что никто не лишает партии права размещать документы в своих изданиях и что в газете «Правда», «конечно же, будет опубликована предвыборная программа КПРФ». То же касается и финансовых отчетов.

Выступая от фракции КПРФ, Юрий Синельщиков высказал мнение, что в части норм об электронных протоколах законопроект закладывает основу для внедрения «непрозрачных и непонятных гражданам технологий, не представляющих возможности убедиться в достоверности установления итогов голосования». «Как обеспечить неизменность данных в итоговых протоколах? Как это можно проконтролировать наблюдателям? Как обеспечить открытость и одновременно сохранность данных электронных итоговых протоколов при транспортировке в территориальную избирательную комиссию? С помощью какого оборудования можно будет составлять, подписывать, прикладывать протокол и просматривать особое мнение членов комиссии? Как исключить вмешательство в избирательный процесс?» — задал он риторические вопросы.

Дмитрий Вяткин на них не ответил, но в своем заключительном слове высказал убеждение, что внедрение цифровых технологий является «удобной формой передачи информации с учетом огромных расстояний в нашей стране, которыми мы гордимся». А ГАС «Выборы» единоросс назвал «достижением нашей избирательной системы», которая показала свою эффективность и уникальность «по сравнению с практикой проведения выборов и референдумов в других государствах».

Коммунистов эти доводы не убедили, и 54 члена фракции проголосовали против. За были 344 депутата, воздержался один — представитель «Справедливой России» Анатолий Вассерман.

Ксения Веретенникова