Экспорт зерна из Ростовской области увеличился на треть

С начала 2026 года из Ростовской области экспорт зерна составил 4,9 млн т зерна. Это на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Как уточняется в сообщении, прямой экспорт составил 2,7 млн т, а перевалка в порту Кавказ — 2,2 млн т.

«Наибольшая доля отгрузок за рубеж приходится на Турцию: прямой экспорт в эту страну с начала года составил 2,5 млн т, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Отгружались пшеница, кукуруза, пшеничные отруби, подсолнечный шрот, ячмень, горох, чечевица, нут и другие культуры»,— сказано в сообщении.

По данным ведомства, продукция была также направлена в 33 страны, в частности, в Турцию, Албанию, Египет, Тунис, Израиль, Грузию, Иран, Армению, Ливан, Кипр, Китай, Пакистан и другие страны.

