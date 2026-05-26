Роспотребнадзор назвал норовирус у работника пищеблока причиной заражения кадетов в Красноярске

Роспотребнадзор подвел предварительные итоги расследования массового отравления учащихся кадетского корпуса им. А. И. Лебедя в Красноярске. По данным специалистов, один из работников пищеблока болел норовирусом и стал «вероятным источником» заражения кадетов. Против организатора питания возбудили административное дело, сообщили в управлении ведомства по региону.

Всего симптомы острой кишечной инфекции выявили у 35 кадетов, сейчас все зараженные дети уже выздоровели. В Роспотребнадзоре уточнили, что инфекция передавалась через готовые блюда в контейнерах. После начала санитарного расследования учащихся перевели на дистанционный формат обучения.

Сотрудники Роспотребнадзора также обнаружили нарушения санитарного законодательства в пищеблоке. На предприятии нашли тараканов, а на кухне отсутствовали бактерицидные излучатели. Кроме того, в холодильнике не было термометров, а готовая еда хранилась рядом с сырыми продуктами. Также работники пищеблока замораживали непроданную выпечку.

В Роспотребнадзоре отметили, что за питание в кадетском корпусе с марта 2026 года отвечает ООО «Встреча ВК». После завершения расследования ведомство передаст материалы в правоохранительные органы.

О вспышке кишечной инфекции в кадетском корпусе Роспотребнадзор сообщил 15 мая. Заболевание протекало в легкой и средней степени тяжести, у некоторых детей нашли РНК норовируса. Одного из учащихся госпитализировали.

Никита Черненко