В Красноярске более 30 учащихся кадетского корпуса заболели кишечной инфекцией

Более чем у 30 учащихся в кадетском корпусе имени А. Лебедева в Красноярске есть подозрение на острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части заболевших выявлена РНК норовируса»,— уточнили в надзорном ведомстве. По данным регионального минздрава, один из учащихся после обнаружения инфекции доставлен в больницу.

Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения, добавили в ведомстве. Устанавливается причинно-следственная связь массового заболевания. Специалисты изучают продукты, обследуют сотрудников, которые участвовали в приготовлении пищи для кадетов. Как рассказали ТАСС в Минобразования региона, с марта кадетский корпус обеспечивала питанием новая компания.