В «Лужниках» при поддержке ДоброFON прошёл Фестиваль школьного и студенческого спорта

В субботу, 23 мая, в «Лужниках» состоялся Фестиваль школьного и студенческого спорта, в котором приняли участие более 30 тыс. человек. Организаторами мероприятия стали Департамент образования и науки г. Москвы совместно с Департаментом спорта Москвы. Его партнером выступила благотворительная программа ДоброFON букмекерской компании FONBET.

Фестиваль школьного и студенческого спорта прошел под девизом «Важен каждый шаг». На нем прошли соревнования по аэробике, баскетболу 3х3, гонкам ГТО, единоборствам, лазертагу, тэг-регби, волейболу, мини-футболу, гонкам на «ретро-машинках», беговелах, киберспорту и фиджитал-спорту, игре в камень-ножницы-бумага и еще нескольким видам программы. Помимо этого, работали специальные зоны, в которых можно было поиграть в настольный теннис, аэрохоккей, настольный футбол, мини-гольф; функционировали секции с другими активностями. Все завершилось церемонией награждения лучших школьных и студенческих спортивных клубов.

На фестивале также работал стенд программы ДоброFON. В мероприятии приняли участие ее амбассадоры: олимпийский чемпион Игр 2006 года в Турине по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (в одиночном катании и в командном турнире) Евгения Медведева. К ним присоединились блогеры из проекта «Мяч Production» Александр Журавлёв и Дмитрий Панферов.

Роман Костомаров поприветствовал участников и гостей фестиваля. «Судя по количеству людей, которые приехали на фестиваль, спорт любит очень много людей, — сказал он. — Я сам приехал в «Лужники» прямо со своей тренировки. Спорт в нашей стране идёт в ногу со временем. Россия – спортивная страна, всегда была и будет! Поэтому поздравляю всех, кто принял участие в этом фестивале, в этом большом празднике». Олимпийский чемпион также наградил победителей и призёров в номинации «Лучший спортивный клуб по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в рамках конкурса «Лучший спортивный клуб в системе московского образования» в 2025/26 учебном году.

Евгения Медведева провела автограф-сессию и пообщалась с гостями. Ведущие проекта «Мяч Production» тоже раздали автографы. Помимо этого, они наградили лучшие школы в номинации «Медиакоманда года». Все амбассадоры благотворительной программы ДоброFON приняли участие в записи подкаста.

Победителей и призеров награждали также в двух других номинациях: «Руководитель года» за особые заслуги в школьном спорте и «Премия мэра». На главной сцене выступали рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) и актриса Анна Немченко.

