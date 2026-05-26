Выручка рынка охранных услуг Ставрополья превысила 9 млрд рублей

Совокупная выручка рынка охранных услуг Ставропольского края по итогам 2025 года превысила 9,3 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили участники регионального рынка со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Фото: Коммерсантъ / Мария Плотникова / купить фото Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Суммарная чистая прибыль охранных компаний региона составила около 691 млн руб.

По данным участников отрасли, на рынке работают как классические охранные предприятия с большим штатом и минимальной рентабельностью, так и компании, ориентированные преимущественно на участие в госзакупках.

Так, ООО ЧОП «Мангуст» при официальном штате в восемь человек задекларировало выручку более 103,6 млн руб. и чистую прибыль 26,8 млн руб. ООО ЧОП «Ирбис» при 15 сотрудниках показало выручку 73,7 млн руб. и прибыль 35,5 млн руб.

В то же время две другие структуры — ООО «ОО “Стилет”» и ООО «ОО “Стилет +”» — при выручке более 171 млн и 163 млн руб. соответственно завершили год с чистыми убытками около 124 млн и 11,8 млн руб.

Наиболее активно в системе госзакупок, по данным СПАРК, участвует ООО ЧОП «Титан +», заключившее 62 контракта почти на 98 млн руб.

Участники рынка отмечают, что несмотря на крупные обороты, многие тендерные игроки демонстрируют минимальную маржинальность из-за высокой конкуренции и снижения стоимости контрактов на торгах.

По данным Росгвардии, сейчас в Ставропольском крае зарегистрировано 241 частное охранное предприятие, из которых фактически работают 220 организаций.

Валерий Климов