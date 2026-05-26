Липецкому крахмальному заводу отказали в отсрочке запрета сброса стоков

Липецкий областной суд отказал АО «Чаплыгинский крахмальный завод» Екатерины Кирсановой и Левона Баласаняна в отсрочке прекращения сброса неочищенных стоков. Апелляция удовлетворила представление прокуратуры и отменила соответствующее определение Чаплыгинского райсуда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Чаплыгинский райсуд в мае 2024 года удовлетворил иск Липецкого межрайонного природоохранного прокурора и обязал крахмальный завод прекратить сброс неочищенных сточных вод с одной из производственных площадок на поля фильтрации с 1 мая 2025 года. Предприятие не смогло вовремя приобрести и установить оборудование по дополнительной очистке стоков за 64 млн руб. и подало ходатайство об отсрочке исполнения решения. Первая инстанция одобрила его.

Судебная коллегия областного суда отметила, что невозможность очистить стоки до безопасной концентрации не исключает возможности прекращения их сброса в установленные сроки. «Очевидно, что заявитель ставит свои коммерческие интересы выше требований закона и охраны окружающей среды. Каких-либо существенных доказательств, относящихся к обстоятельствам, которые носят исключительный характер, свидетельствуют о невозможности или крайней затруднительности исполнения решения суда о прекращении сброса неочищенных сточных вод заявителем не представлено, поэтому основания для отсрочки отсутствуют»,— следует из апелляционного определения.

Ранее прокурорская проверка показала, что сброс предприятием неочищенных сточных вод привел к заиливанию карт, прекращению процесса фильтрации воды и распространению неприятного запаха. На тот момент управление экологии и природных ресурсов Липецкой области оштрафовало АО «Чаплыгинский крахмальный завод» на 100 тыс. руб. за несоблюдение экологических требований при эксплуатации завода (ст. 8.1 КоАП РФ).

По данным Rusprofile, АО «Чаплыгинский крахмальный завод» было зарегистрировано в Чаплыгине в июле 1999 года для производства крахмала. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец — московское ООО «Торговый дом "Чаплыгинский "», принадлежащее Екатерине Кирсановой (70%), и Левону Баласаняну (30%). Выручка за 2025 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 40 млн руб. Годом ранее показатели составляли 1,6 млрд руб. и 249 млн руб. соответственно. Гендиректор — Николай Горбылев.

В августе 2019 года тогда еще врио губернатора Игорь Артамонов в ходе визита в Чаплыгинский район обратил внимание на экологическую проблему вокруг крахмального завода, на вонь от которого, по сообщению пресс-службы обладминистрации, постоянно жаловались местные жители. Он пригрозил приостановить работу предприятия. В том же месяце руководство компании пообещало завершить реконструкцию очистных сооружений к сентябрю 2020 года.

Алина Морозова