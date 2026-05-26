«Нью-Йорк Никс» впервые с 1999 года вышел в финал play-off НБА

«Нью-Йорк Никс» одержал гостевую победу над «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра завершилась со счетом 130:93. Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 31 очко. У «Нью-Йорка» больше всего баллов в свой актив записал центровой Карл-Энтони Таунс — 19.

«Никс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4:0 и впервые за 27 лет вышли в финал play-off НБА. В решающем противостоянии сезона-1998/99 «Нью-Йорк» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (1:4). «Никс» дважды становились чемпионами лиги — в 1970 и 1973 годах.

Соперник «Нью-Йорка» по финалу определится в серии между действующим чемпионом НБА «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс». Счет в противостоянии — 2:2.

Таисия Орлова